Domenica 26 aprile 2026 alle 17.30, il Circolo Artistico di Arezzo in corso Italia 108 organizzerà una manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e dell’evento del 14 luglio 1944. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse in occasione del 25 aprile. La manifestazione si terrà presso la sede del Circolo Artistico, coinvolgendo i partecipanti in commemorazioni e riflessioni sui fatti storici di quegli anni.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Domenica 26 aprile 2026, alle ore 17.30, il Circolo Artistico di Arezzo, in corso Italia 108, ospiterà una manifestazione dedicata alla memoria dell’ eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944, nel quadro delle iniziative legate al 25 aprile. La serata vedrà protagonisti Roberto Curtolo, voce narrante, e Luciano Tagliaferri, autore delle musiche del film Memoria di un eccidio. San Polo, Arezzo, 14 luglio 1944, che accompagnerà dal vivo al pianoforte il momento conclusivo della performance. Il docufilm da cui sono stati tratti i brevi spezzoni è stato prodotto dal Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, con la...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Artistico la manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944

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