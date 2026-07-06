La squadra neopromossa di Desenzano sta lavorando sia sul campo che a livello societario per prepararsi al primo storico impegno nel calcio professionistico. La matricola, considerata una delle principali candidate alla promozione, ha già ottenuto riconoscimenti come “Mister promozione” e ha deciso di mantenere l'allenatore in carica anche dopo la promozione. La società si sta concentrando su strategie di rafforzamento e organizzazione per affrontare la nuova categoria.

La neopromossa Desenano al lavoro sia a livello societario che sul campo per farsi trovare pronta al primo, storico appuntamento con il calcio professionistico. Un maquillage, quello intrapreso dalla società del presidente Roberto Marai, che ha preso il via addirittura dal nome, che sarà Desenzano F.C. e non più Desenzano Calcio. Inoltre è stato inserito nell’organigramma il nuovo segretario generale, Damiano Chiricozzi, mentre Andrea Brighenti, classe ‘87, dopo una lunga carriera (538 partite e 178 gol) ha deciso di smettere e sarà il nuovo club manager. Per quanto riguarda il campo, com’era ampiamente prevedibile, la nuova sfida ripartirà da Marco Gaburro (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La matricola. Gaburro, prima pietra “Mister promozione“ rimane a Desenzano

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