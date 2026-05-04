desenzano promosso in c gaburro entra nella storia

Il Desenzano ha vinto 5-0 contro il Sangiuliano, conquistando un passaggio storico in Serie C. La squadra, guidata dall’allenatore Gaburro, ha concluso in testa il girone D e per la prima volta raggiunge questa categoria. La vittoria in trasferta segna un traguardo importante per il club, che si prepara ora a affrontare le nuove sfide della terza serie.

Il Desenzano si impone in casa del Sangiuliano con un rotondo 5-0 e scrive la storia. La squadra di mister Gaburro, specialista in promozioni, si impone infatti allo sprint nel girone D e per la prima volta approda in serie C. Un successo fortemente voluto in questi anni dalla società del presidente Marai. Lentigione e Pistoiese hanno sperato fino all’ultimo in un passo falso sulla linea del traguardo dei biancazzurri. Così invece non è stato e il Desenzano, nel match conclusivo di Vimercate, sblocca il risultato dopo solo 10’ con Gagliano e firma il raddoppio con Procaccio su rigore al 21’. Il tris di Gagliano dopo altri 4’, di fatto, ipoteca la vittoria-promozione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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