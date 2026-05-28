Un nuovo fenomeno horror virale si collega a un episodio vecchio di oltre trent’anni dei Simpson. I fan hanno notato somiglianze tra le immagini del video e una scena dell’episodio, ma non ci sono conferme ufficiali che si tratti di un collegamento diretto. L’episodio risale a molti anni fa e la discussione riguarda principalmente interpretazioni e supposizioni tra gli appassionati.

Da oltre trent’anni I Simpson continuano a influenzare la cultura pop mondiale in modi spesso imprevedibili. La storica serie animata non è soltanto una delle produzioni televisive più amate di sempre, ma anche una fonte inesauribile di riferimenti, satira e idee che hanno contaminato cinema, televisione e perfino il mondo dell’horror. Ed è proprio qui che nasce uno dei retroscena più assurdi e sorprendenti degli ultimi mesi: il nuovo fenomeno horror Obsession sarebbe stato ispirato da un vecchio episodio dei Simpson. A raccontarlo è stato direttamente il regista del film, Curry Barker, autore ventiseienne che negli ultimi mesi è diventato uno dei nomi più chiacchierati del panorama horror indipendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dietro il nuovo horror virale c’è un vecchio episodio dei Simpson: i fan non ci credono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!

Notizie e thread social correlati

“Attento a ciò che desideri”: la lezione dei Simpson che ha ispirato Obsession, il nuovo fenomeno horrorCurry Barker, regista di “Obsession”, ha tratto ispirazione da un vecchio episodio di “I Simpson” del 1991.

Zendaya prende il “qualcosa di vecchio” e lo rende di nuovo virale (peccato sia un meraviglioso Vivienne Westwood)Durante la première di The Drama a Los Angeles, Zendaya ha scelto un abito di Vivienne Westwood, evitando look elaborati o effetti sorprendenti.

Temi più discussi: Camp Miasma: trailer italiano e data d’uscita dell’horror con Gillian Anderson; Backrooms: abbiamo l'horror dell'anno | Recensione; The Summoning: il trailer evoca incubi creepypasta; Il nuovo film Blumhouse ha già incassato più di 100 volte il suo budget: l'horror che fa impallidire i blockbuster.

Il leggendario maestro dell'orrore Dario Argento ha annunciato una nuova trilogia di film horror che produrrà: 'Flesh of My Flesh', 'The Girl With Crystal Eyes' e 'The Black Velvet Mask'. reddit

It Reaches Recensione: Il nuovo horror body cam dove fuggire non bastaIt Reaches è un horror in prima persona sviluppato e pubblicato da Emberflight Games, con una premessa molto diretta: una normale operazione di polizia si ... techgaming.it

Questo nuovo horror della A24 è un incubo più spaventoso da sentire che da vedereUndertone è il nuovo horror della A24 ed è più difficile da sentire che da vedere: per molti è un'esperienza diversa da ogni altra ... bestmovie.it