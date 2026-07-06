Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine sulla faida tra clan mafiosi nel Foggiano. L’operazione dei Carabinieri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per tre omicidi, di cui due di lupara bianca. La lunga serie di violenze ha coinvolto diversi episodi di sangue legati alle faide tra i gruppi criminali nella regione. L’attività investigativa prosegue per chiarire altri dettagli e eventuali collegamenti.

È di 9 indagati destinatari di misura cautelare il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel Foggiano, nell’ambito di un’inchiesta sulla faida tra clan mafiosi. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Bari su richiesta della Procura, per fatti legati a 3 omicidi avvenuti tra 2011 e 2016 a Manfredonia e Mattinata, riconducibili allo scontro tra le organizzazioni “Romito-Lombardi-Ricucci” e “li Bergolis”. Operazione coordinata dal ROS: la faida tra clan Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine nella giornata di oggi, 06.07.2026, dagli operatori del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, dello Squadrone Eliportato “Puglia” e del Servizio Centrale di Protezione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La lunga scia di sangue della faida mafiosa nel Foggiano: 9 indagati per tre omicidi, due di lupara bianca

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