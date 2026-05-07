Uno Bianca una lunga scia di sangue | il commando le vittime i processi e le condanne

Il 19 giugno del 1987, un episodio segnò la prima rapina sulla A14, quando due uomini armati di fucili a pompa si fecero consegnare un milione di vecchie lire dal casellante al casello di uscita di Pesaro. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di eventi criminali che, negli anni successivi, culminarono in una lunga serie di rapine e omicidi attribuiti al commando noto come Uno Bianca.

Bologna, 7 maggio 2026 – Il 19 giugno del 1987 la prima rapina sull’A14: due uomini, fucili a pompa spianati si fecero consegnare dal casellante al casello di uscita di Pesaro un milione di vecchie lire. Una rapina come tante? No. Solo la prima messa a segno dalla cosiddetta Banda della Uno Bianca (anche se la Uno Bianca venne impiegata solo in 17 colpi dei fratelli Savi) che dal 1987 appunto al 1994 colpirono 103 volte (si trattò soprattutto di rapine a mano armata ), provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 115 generando per 8 lunghissimi anni una scia di sangue e terrore tra Emilia Romagna e Marche. I componenti della Banda della Uno Bianca: chi sono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Uno Bianca, una lunga scia di sangue: il commando, le vittime, i processi e le condanneDal 1987 al 1994 furono 103 i colpi (si trattò soprattutto di rapine a mano armata): morirono 24 persone e altre 115 rimasero ferite. La storia dei fratelli Savi ... ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994Leggi su Sky TG24 l'articolo Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994 ... tg24.sky.it

VD. . Tra gli anni ’80 e ’90 l’Emilia-Romagna, Bologna in particolare, è stata al centro di un periodo di terrore. Erano gli anni della banda della Uno Bianca, un’organizzazione criminale protagonista di 23 omicidi, rapine in banche e armerie, attacchi contro inn - facebook.com facebook

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