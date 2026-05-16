Un'auto ha investito una decina di pedoni a Modena, ferendo diverse persone. Questo incidente rappresenta un episodio insolito in Italia, dove i casi di auto che investono la folla sono meno frequenti rispetto ad altri paesi europei. In molte parti del mondo, incidenti simili si sono verificati in passato, lasciando tracce di sangue lungo le strade. La dinamica e le conseguenze di questi episodi spesso attirano l'attenzione dei media e delle autorità.

L’auto piombata sulla folla a Modena che ha falciato una decina di pedoni, causando feriti, è un evento abbastanza raro in Italia. Ma purtroppo all’estero c'è una lunga serie di episodi simili anche nel corso dell’ultimo anno che hanno scioccato l’opinione pubblica. Molti causati per distrazione o incapacità degli autori, altri invece con chiara matrice terrorista. * 4 MAGGIO 2026, LIPSIA - Il terrore invade il centro della città quando un suv piomba sulla folla, con un bilancio di almeno due morti e molti feriti. L’autista viene fermato. Poi si scopre che ha problemi psichici. Stava correndo a 80 km orari nel centro cittadino. * 22... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto e suv contro la folla, la lunga scia di sangue in Europa e nel mondo

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