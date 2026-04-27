Bradley Cooper e Pierre Casiraghi sono stati fotografati insieme durante il Gran Premio Storico di Formula Uno Ecco il vero motivo

Lo scorso weekend, un attore statunitense e un membro della famiglia reale sono stati immortalati mentre si trovavano insieme a Montecarlo durante il Gran Premio Storico di Formula Uno. Le fotografie mostrano i due mentre condividono momenti in prossimità dell’evento, che richiama ogni anno appassionati e celebrità da tutto il mondo. La presenza di entrambi sulla stessa location ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito la loro partecipazione alla manifestazione.

Cosa ci faceva, lo scorso weekend, Bradley Cooper a Montecarlo insieme a Pierre Casiraghi? La risposta più ovvia: forse è un appassionato di automobili da corsa e non voleva perdersi uno degli appuntamento più glamour per gli amanti dei motori, il Gran Premio Storico di Formula Uno. Invece no, la ragione non era questa. L’attore hollywoodiano, candidato 12 volte ai premi Oscar (senza mai averne vinto uno), si trovava nel sud della Francia per tutt’altro motivo. Vip e royal: un weekend tra i motori. Dal 24 al 26 aprile, per le strade di Monaco, si è svolto il 15° Grand Prix de Monaco Historique. L’evento, che si svolge ogni due anni sulla stessa pista del Gran Premio di Formula Uno, ha monopolizzato l’intera città e attirato nel principato migliaia di appassionati.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Bradley Cooper e Pierre Casiraghi sono stati fotografati insieme durante il Gran Premio Storico di Formula Uno. Ecco il vero motivo Notizie correlate In occasione del Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo ha affiancato Pierre Casiraghi con un’eleganza misurataIn occasione del Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo accompagnata da Pierre Casiraghi, ha fatto sfoggio di un’eleganza misurata, capace... Leggi anche: Bradley Cooper alla regia del prequel di Ocean’s: sarà il padre di Danny insieme a Margot Robbie Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Bradley Cooper a Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo: il Grand Prix de Monaco Historique 2026 conquista tutti; La domenica al cinema, ecco le proposte; La guida ai film. Storie di Francia. E grandi attrici. Cosa ci fa Bradley Cooper a Montecarlo Forse anche lui, come tanti, è un appassionato di vetture. Il rombo dei motori tra le strade del Principato di Monaco è uno di quei suoni familiari che tutti coloro che hanno la fortuna di viverci conoscono perfettamente. - facebook.com facebook Mercoledì 29/4 ore 21,00 per la nostra Rassegna del Mercoledì È L’ULTIMA BATTUTA di Bradley Cooper x.com