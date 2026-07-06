La flotta di Putin sbarca in Cina scattano le maxi manovre con Pechino | a cosa puntano

Le navi della Marina russa sono arrivate nel porto cinese di Qingdao, segnando l'inizio delle esercitazioni navali congiunte Joint Sea 2026. Queste manovre, che si svolgono ogni anno, coinvolgono le flotte di entrambi i paesi e sono state avviate nelle ultime ore. L'evento rappresenta una collaborazione militare tra le due nazioni, con esercitazioni che si concentrano su operazioni navali congiunte.

Nelle ultime ore le navi della Marina russa sono arrivate nel porto cinese di Qingdao per dare il via all'edizione 2026 delle esercitazioni navali congiunte Joint Sea, organizzate ogni anno da Mosca e Pechino. Le attività proseguiranno fino al 13 luglio nelle acque e nello spazio aereo al largo della medesima città di Qingdao. Secondo il ministero della Difesa cinese, le manovre sono finalizzate a rafforzare la cooperazione tra le due forze armate, migliorare la capacità di risposta alle sfide di sicurezza e contribuire alla stabilità regionale. Al termine delle esercitazioni, una parte delle unità navali dei due Paesi effettuerà anche pattugliamenti congiunti in alcune aree dell' Oceano Pacifico, confermando il crescente coordinamento militare tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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