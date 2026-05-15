Il vertice tra gli Stati Uniti e la Cina si è concentrato su questioni di politica internazionale, con il presidente americano che ha messo in discussione l’uso delle armi a Taiwan e il leader cinese che ha tracciato una linea rossa. La visita ufficiale di Trump non ha portato annunci concreti o accordi formali, anche se il simbolismo delle occasioni pubbliche è stato evidente. A Pechino è arrivato anche il presidente di un altro grande paese, rafforzando così l’importanza strategica di questa serie di incontri.

Il simbolismo non è mancato, la diplomazia cinese d’altronde ne fa sempre un gran utilizzo. Ma la tanto attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina non ha prodotto, almeno ufficialmente, grandi risultati. La novità più rilevante è stata che il leader Usa è apparso molto più pacato – o intimorito – rispetto a come ha abituato i riflettori internazionali: di solito questi ultimi vengono sfruttati per fare sfoggio di battute, frasi a effetto e balletti. Un approccio inaspettato ma indicativo probabilmente della consapevolezza del peso specifico degli incontri avuti con il presidente cinese Xi Jinping. Un tavolo, quello bilaterale tra Stati Uniti e Cina, su cui è meglio non scherzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vertice Usa-Cina. Trump mette in discussione le armi a Taiwan, Xi traccia la linea rossa. E ora a Pechino arriva Putin

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Today: Xi Jinping warns Trump over Taiwan, and gas prices drive more interest in EVs

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