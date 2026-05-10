Cina e Russia muovono le navi da guerra | a cosa puntano Xi e Putin
Cina e Russia hanno aumentato le attività militari nell’Indo-Pacifico, muovendo con maggiore frequenza e intensità le loro navi da guerra in quella regione. Entrambi i paesi stanno inviando unità navali nelle acque di interesse strategico, senza comunicare pubblicamente i motivi di tali movimentazioni. La presenza navale si intensifica mentre le due nazioni continuano a rafforzare le loro forze militari in aree di interesse geopolitico e strategico.
Cina e Russia stanno muovendo con sempre maggiore intensità le loro navi da guerra nell’Indo-Pacifico. Le due potenze hanno intensificato le attività marittime in aree sensibili, inviando unità militari attraverso stretti strategici e dimostrando capacità operative sempre più avanzate. In un contesto segnato dalle tensioni su Taiwan, dal rafforzamento delle alleanze regionali guidate dagli Stati Uniti e dal crescente confronto tecnologico-militare, le tensioni sono destinate ad aumentare. Tanto più che le rotte scelte e il tempismo delle missioni indicano una regia attenta, che mira a consolidare il coordinamento sino-russo. Navi in azione....🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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