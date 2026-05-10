Cina e Russia muovono le navi da guerra | a cosa puntano Xi e Putin

Cina e Russia hanno aumentato le attività militari nell’Indo-Pacifico, muovendo con maggiore frequenza e intensità le loro navi da guerra in quella regione. Entrambi i paesi stanno inviando unità navali nelle acque di interesse strategico, senza comunicare pubblicamente i motivi di tali movimentazioni. La presenza navale si intensifica mentre le due nazioni continuano a rafforzare le loro forze militari in aree di interesse geopolitico e strategico.

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