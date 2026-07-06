La figlia di un noto cantautore ha ufficializzato il suo matrimonio civile a Desenzano del Garda con la compagna, con una cerimonia officiata da un senatore. Durante il discorso, ha dichiarato che l’amore ha un nome, quello della sua partner. La coppia, insieme da circa sei anni, ha condiviso la notizia sui social. La scrittrice e attivista per i diritti umani ha condiviso immagini della cerimonia, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul luogo.

« «Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara ». Con queste parole Francesca Vecchioni, scrittrice, attivista per i diritti umani e figlia del cantautore Roberto Vecchioni, ha annunciato sui social la sua unione civile con la compagna Sara, dopo circa sei anni di fidanzamento. La cerimonia si è svolta nella casa di famiglia a Desenzano del Garda, in un’atmosfera raccolta e informale. Tutto bianco, le spose, il dress code degli invitati, i fiori. E tanta, tanta gioia. 10 idee look da invitata da copiare alle Royal. guarda le foto La cerimonia officiata da Monica Cirinnà. A officiare il matrimonio è stata Monica Cirinnà, ex senatrice del Partito Democratico e amica della famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La figlia del cantautore si è sposata a Desenzano del Garda con un cerimonia officiata da Monica Cirinnà: «Per me l'amore ha un nome e si chiama Sara»

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