La Fifa poteva graziare Balogun? Cosa succede ora? Cinque domande a un avvocato sullo scandalo
La Fifa ha deciso di squalificare l’attaccante statunitense durante la partita contro la Bosnia nei sedicesimi del Mondiale. La squalifica ha causato reazioni di vario tipo, con molte discussioni sulla possibilità di una grazia o di un’attenuazione della pena. Un avvocato ha risposto a cinque domande sul caso, chiarendo le procedure e le eventuali conseguenze legali. La decisione della federazione internazionale ha portato a un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state annunciate eventuali revisioni o ricorsi.
Il caso Balogun sta provocando fortissime reazioni, dentro e fuori dal calcio. Ricapitoliamo. L’attaccante statunitense Folarin Balogun viene espulso contro la Bosnia nei sedicesimi del Mondiale. Il cartellino rosso comporta automaticamente la squalifica per gli ottavi contro il Belgio, ma la Fifa ne ha sospeso l’esecuzione. La Federazione belga ha contestato la decisione, chiedendo chiarimenti alla Fifa, mentre la stampa americana riferisce di una telefonata tra Donald Trump e Gianni Infantino. Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Federico Venturi Ferriolo, socio di LCA Studio Legale. Cinque domande e cinque risposte per capirne di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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