La Fifa poteva graziare Balogun? Cosa succede ora? Cinque domande a un avvocato sullo scandalo

Notizia in breve

La Fifa ha deciso di squalificare l’attaccante statunitense durante la partita contro la Bosnia nei sedicesimi del Mondiale. La squalifica ha causato reazioni di vario tipo, con molte discussioni sulla possibilità di una grazia o di un’attenuazione della pena. Un avvocato ha risposto a cinque domande sul caso, chiarendo le procedure e le eventuali conseguenze legali. La decisione della federazione internazionale ha portato a un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state annunciate eventuali revisioni o ricorsi.