La Fame del mare politica di Danila Giancipoli
«La poesia come atto politico», scrive Danila Giancipoli in Fame del mare (Neo, pp. 92, Euro 13). Un atto politico che non scatena rivoluzioni, ma muove le maree. Il riferimento. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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