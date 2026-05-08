Il 8 maggio 2026 a Brescia si parla di Evaristo Beccalossi, una figura nota nel mondo dello sport. La moglie Danila e la figlia Nagaja sono sempre state al suo fianco, condividendo con lui sia le vittorie che le difficoltà. La presenza delle due donne è stata costante nel corso della sua carriera, accompagnandolo nei momenti di successo e di sconforto.

Brescia, 8 maggio 2026 – Sempre al suo fianco, nelle grandi soddisfazioni della vita da sportivo e poi da commentatore come nei momenti più duri. Danila, la compagna di una vita. Nagaja, l’amatissima figlia alla quale ha trasmesso la passione per il calcio. Sono state loro i pilastri di Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter. Il “Becca” è morto nella notte tra martedì e mercoledì nella clinica Poliambulanza della sua Brescia, ma da oltre un anno era scomparso dalla scena pubblica. Il 9 gennaio 2025, infatti, aveva accusato un forte malore, un'emorragia celebrale cui fecero seguito 47 giorni di coma. Poi il risveglio, la lunga e lenta ripresa, il trasferimento prima in una clinica specializzata per la riabilitazione e poi finalmente a casa, sempre seguito con affetto dalla moglie e dalla figlia, ma anche da numerosi amici di infanzia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La moglie Danila e la figlia Nagaja: i due pilastri di Evaristo Beccalossi

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