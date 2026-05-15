La doccia fredda fa dimagrire? La nuova ipotesi e lo studio
Un nuovo studio internazionale ha analizzato l’effetto delle docce fredde sul peso corporeo, portando alla luce una possibile connessione tra l’esposizione all’acqua fredda e la perdita di chili. La ricerca si concentra su come la temperatura dell’acqua possa influenzare il metabolismo e i processi di combustione delle calorie, offrendo una prospettiva inedita su strategie di dimagrimento. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati di recente e stanno attirando l’attenzione di esperti e appassionati di salute.
(Adnkronos) – La doccia fredda fa dimagrire? E' l'indicazione inedita che arriva da un nuovo studio internazionale, che accende i riflettori sull'effetto della 'cold shower' sulla bilancia. I dati sul tema, sinora, non abbondano. Ad aprire la nuova strada provvede una ricerca su 47 adulti – un numero ancora ristretto – obesi o in sovrappeso. Il risultato? L'esposizione regolare alle temperature basse, in particolare sotto la doccia, produce la perdita di grasso corporeo. Alla conclusione arrivano i ricercatori della University of Nottingham, in Inghilterra, e del Leiden University Medical Center (LUMC) nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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