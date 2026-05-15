La doccia fredda fa dimagrire? La nuova ipotesi e lo studio

Un nuovo studio internazionale ha analizzato l’effetto delle docce fredde sul peso corporeo, portando alla luce una possibile connessione tra l’esposizione all’acqua fredda e la perdita di chili. La ricerca si concentra su come la temperatura dell’acqua possa influenzare il metabolismo e i processi di combustione delle calorie, offrendo una prospettiva inedita su strategie di dimagrimento. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati di recente e stanno attirando l’attenzione di esperti e appassionati di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui