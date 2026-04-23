Recentemente si è parlato di diverse tipologie di docce, tra cui quelle calde, fredde e alternate. Tra le novità più discusse c’è la dark showering, ovvero la doccia al buio. Questa pratica sta attirando l’interesse di chi cerca un’esperienza sensoriale diversa durante il momento di igiene quotidiana. La scelta del tipo di doccia varia in base alle preferenze e alle esigenze di ciascuno.

C’è una doccia per ogni esigenza. L’ultima che ha concentrato l’attenzione su di sé, è la dark showering: la doccia al buio. Ma a dire la verità ogni tipo di doccia ha i suoi benefici. Del resto, c’è chi la vive come una necessità, un gesto veloce, e chi come un rituale sacro a cui dedicare del tempo: in tutte le sue varianti, resta uno dei momenti più personali della giornata. E non è solo questione di igiene: ogni modalità, ogni tipo ha i suoi benefici specifici che possono influenzare l’umore, lo stato di salute della pelle e persino l’ energia mentale. Esistono, infatti, la doccia fredda, calda, alternata, al buio e chi più ne ha più ne metta.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Calda, fredda, alternata, al buio: qual è la doccia che fa per te?

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