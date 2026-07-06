La decisione della FIFA di revocare il divieto di Balogun come un pesce d’aprile afferma il boss belga Garcia

Rudi Garcia ha commentato la revoca del divieto di Balogun come se fosse uno scherzo di aprile, riferendosi alla decisione della FIFA di sospendere la squalifica per una partita prima degli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

Notizia fresca giunta in redazione: Rudi Garcia ha fatto riferimento alla decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun per una partita come a qualcosa visto nel “pesce d’aprile” prima della sfida degli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Il Belgio affronta gli Stati Uniti al Seattle Stadium per un posto nei quarti di finale, con i co-organizzatori rafforzati dal controverso ritorno dell’attaccante Balogun. Durante lo scontro contro la Bosnia-Erzegovina nel primo turno degli ottavi di finale, Balogun è stato espulso per un contrasto sulla parte posteriore della gamba del difensore Tarik Muharemovic. È diventato il... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balogun ci sarà in USA-Belgio, la Federazione belga contesta la FIFA: «Stupiti dalla decisione»L’attaccante statunitense sarà in campo nella partita tra Stati Uniti e Belgio, nonostante la sospensione della sua squalifica decisa dalla FIFA.

Stati Uniti, clamorosa decisione della FIFA che sospende la squalifica di Balogun: sarà disponibile contro il BelgioLa FIFA ha deciso di revocare la squalifica a un attaccante degli Stati Uniti, rendendolo disponibile per la partita contro il Belgio.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Balogun (Usa) squalificato ma la grazia della Fifa diventa un caso; Rara decisione FIFA ai sensi dell’articolo 27 autorizza Balogun a giocare per il Belgio, mandando Polymarket in overdrive; Scandalo: sospesa la squalifica di Balogun! Il bomber degli Usa in campo col Belgio. Trump: Grazie Fifa; Squalificato ma non troppo: l'americano Balogun sarà in campo contro il Belgio.

Siamo alla terza fonte che conferma il coinvolgimento della Casa Bianca nella decisione su Balogun. Infantino e la @fifa non sono mai stati così esposti come oggi. x.com

Coppa del Mondo: La recente decisione della FIFA riguardo alla squadra degli Stati Uniti ti fa venire voglia di sostenere il Belgio? reddit

USA-Belgio: Balogun torna in campo dopo la decisione della FIFADopo un'iniziale decisione contraria, la FIFA ha concesso alla USMNT di schierare Folarin Balogun nella sfida contro il Belgio. Scopri perché questa scelta ha scatenato polemiche ... notizie.it

Caso Balogun, Rudi Garcia velenoso: Non sapevo che il 5 luglio per la FIFA fosse il 1° d'aprileRudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha reagito con indignazione alla decisione della FIFA di revocare la squalifica di Folarin Balogun per gli Stati Uniti, i prossimi rivali dei Mondiali 2026 ... tuttomercatoweb.com