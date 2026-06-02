In Spagna il modello Sanchez va a rotoli Da noi invece è un modello per Schlein e soci

Da panorama.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, alcuni esponenti della sinistra hanno suggerito di seguire il modello spagnolo, criticando il governo Meloni. Questa richiesta si basa su confronti tra le due nazioni, con l’intenzione di adottare politiche simili a quelle adottate in Spagna. La discussione riguarda principalmente le strategie di governo e le differenze tra i due paesi, senza entrare nel merito delle specifiche politiche o delle motivazioni dei leader coinvolti.

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Gli scandali giudiziari familiari, quelli del partito, le sconfitte a raffica alle urne: il premier spagnolo in casa è in declino ma Schlein e compagni lo esaltano. Quante volte abbiamo sentito dire dai leader della sinistra italiana: l’Italia dovrebbe prendere esempio dalla Spagna, altro che governo Meloni. In effetti in terra iberica i compagni sono stati più furbi di quelli nostrani: hanno spalancato le porte all’ergia nucleare costruendo centrali super moderne e non si fanno problemi ad acquistare a piene mani il gas russo alla faccia dell’embargo europeo. Ma qui finiscono le buone notizie per Schlein e soci, i quali fingono di non vedere o che il socialismo spagnolo è un sistema corrotto alla radice. 🔗 Leggi su Panorama.it

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