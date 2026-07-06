La comunicazione nell’era del flusso continuo | perché la serialità vince sul singolo messaggio

Da laprimapagina.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In un contesto in cui le persone scorrano costantemente contenuti, la comunicazione si basa sulla serialità piuttosto che su singoli messaggi. La memoria digitale si presenta come un flusso continuo di informazioni, più che un archivio statico. Questo cambiamento influenza il modo in cui i contenuti vengono creati e consumati, privilegiando sequenze e aggiornamenti costanti rispetto a messaggi isolati.

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In un mondo dove scrollare e consumare contenuti è diventata l’attività quotidiana principale, la memoria digitale sembra più un flusso che un archivio. Ciò che vediamo e leggiamo viene rapidamente sostituito da altro: dimenticare non è più un errore, ma la conseguenza naturale del contesto. Uno studio universitario ha stimato che un professionista viene interrotto in media ogni tre minuti, con il ritorno alla concentrazione precedente che richiede oltre venti minuti. Non si tratta di distrazione naturale, ma di un sovraccarico strutturale di stimoli che rende fragile qualsiasi messaggio isolato. Secondo dati di società di misurazione dei media, l’85% dei contenuti online non supera la soglia minima di memorabilità a 48 ore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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