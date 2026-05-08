A Garlasco, nel pavese, si percepisce una certa indifferenza tra i residenti rispetto alle novità sulle indagini per un omicidio avvenuto diversi anni fa. La maggior parte delle persone afferma che ormai non si discute più delle ultime svolte, perché sono abituate a un costante arrivo di notizie, anche se spesso ripetute o di scarso rilievo. La situazione sembra aver creato un senso di normalità in un contesto che un tempo aveva attirato molta attenzione.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – "Ormai la gente sembra essersi abituata a questo flusso continuo di informazioni. In paese si è creato un clima di assuefazione alle notizie sull'indagine ". Questa è Garlasco, vista da Garlasco. A tratteggiare la reazione della cittadina pavese, da oltre un anno tornata sotto i riflettori della cronaca a seguito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è il parroco don Mauro Bertoglio. “Questa mattina nessuna delle persone che sono venute in parrocchia mi ha parlato degli ultimi sviluppi dell'indagine sul delitto” ha detto il prete, alla guida della parrocchia di Garlasco dal 2020. Garlasco di nuovo sotto “assedio”, come nel 2007 .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco ormai “assuefatta”: “Qui non si parla delle svolta nelle indagini sul delitto. La gente è abituata al continuo flusso di informazioni”

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