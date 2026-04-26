The Boys e Daredevil Rinascita | quando la serialità diventa lo specchio dell’era Trump

La morsa dell'ICE, il populismo trasfigurato in superpotere e il confine sottile tra satira e cronaca: come le stagioni delle serie fumettistiche stanno mettendo a nudo l'America contemporanea. Spesso la serialità televisiva non si limita a riflettere la realtà, ma agisce come uno specchio deformante che, paradossalmente, restituisce un'immagine più nitida del vero rispetto ai TG e all'informazione online. È quel fenomeno di "lungimiranza inquieta" che ha reso celebri negli anni I Simpson o che ha portato un procedurale come The Good Wife ad anticipare tragici fatti di cronaca. Oggi, però, non siamo più nel campo delle coincidenze isolate. Nel panorama televisivo del 2026, due colossi del cinecomic sul piccolo schermo - la quinta stagione di The Boys (Prime Video) e la seconda di Daredevil: Rinascita (Disney+) - .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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