La compravendita dei senatori la casa di Montecarlo il ricatto a Berlusconi | chi è Valter Lavitola | la scheda

Valter Lavitola è coinvolto in diverse vicende giudiziarie. È stato accusato di corruzione internazionale e truffa sui fondi pubblici, con un processo che lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione nei confronti di un ex premier. Nel 2011 è stato latitante, mentre si parla di una compravendita di senatori. La Corte dei conti ha richiesto il rimborso di 23 milioni di contributi pubblici ricevuti nel tempo.

La casa di Montecarlo, la latitanza del 2011, le accuse di corruzione internazionale e truffa ai fondi pubblici, la “compravendita di senatori”, la condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione a Silvio Berlusconi e ancora la richiesta della Corte dei conti di restituire i 23 milioni di contributi pubblici ottenuti negli anni. Ora il faccendiere Valter Lavitola – imprenditore ed ex giornalista-editore – è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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