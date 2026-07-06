La Cina ha condotto un test di un missile non nucleare nell’Oceano Pacifico, dopo aver avvertito i paesi della regione di un imminente lancio di un missile balistico intercontinentale. Giappone e Australia hanno protestato, considerando l’evento una provocazione. Il Cremlino ha dichiarato che si tratta di un atto che rientra nel diritto sovrano di Pechino. Nessuna informazione è stata fornita sulle caratteristiche tecniche del missile o sui motivi specifici del test.

La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile non nucleare nell'Oceano Pacifico. In precedenza i Paesi della regione avevano segnalato di essere stati avvertiti di un imminente test di un missile balistico intercontinentale. «Un sottomarino a propulsione nucleare, dotato di missili balistici, ha lanciato con successo un missile strategico equipaggiato con una testata simulata in acque internazionali nell'Oceano Pacifico alle 12:01 del 6 luglio», ha dichiarato un portavoce della Marina cinese in un comunicato pubblicato sulla piattaforma social WeChat. Le reazioni di Giappone, Nuova Zelanda e Australia Il lancio ha suscitato forti reazioni tra i Paesi della regione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Gazzettadelsud.it - La Cina lancia un missile nel Pacifico: la protesta di Giappone e Australia. Il Cremlino: «Diritto sovrano di Pechino»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ieri il Giappone, domani la Cina? Perché gli USA riaprono le piste di atterraggio nel Pacifico OccidentaleGli Stati Uniti stanno riaprendo alcune piste di atterraggio nel Pacifico occidentale, tra cui l’arcipelago di Palau, situato a est delle Filippine e...

USA e Giappone in Asia: manovra militare sfida la Cina nel PacificoMigliaia di militari provenienti da Stati Uniti e Filippine, con il supporto di forze giapponesi, stanno partecipando a un'esercitazione di 19 giorni...

Temi più discussi: La Cina lancia un missile nel Pacifico, allarme tra le potenze regionali; La Cina lancia il robot che promette di combattere la solitudine di single e anziani; Dove nascono i robot affettuosi: boom di richieste per gli umanoidi cinesi; La Cina lancia un nuovo satellite nello spazio.

Donald Trump torna a lanciare l’allarme sul Canale di Panama: la Cina sta cercando di riassumerne il controllo ma gli Stati Uniti non lo permetteranno. Il presidente degli Stati Uniti ha inserito questo avvertimento nel discorso pronunciato in occasione dell’ina x.com

La Cina lancia un missile balistico da un sottomarino: il test nel Pacifico. Allerta dall'Australia alla Nuova Zelanda: Destabilizza la regionePer alcuni, solo un'esercitazione militare di routine. Per altri, un test che rischia di destabilizzare la regione del pacifico meridionale. Tra le acque ... ilmessaggero.it

La Cina lancia missile balistico nel Pacifico, protestano Giappone e AustraliaAGI - La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile non nucleare nell'Oceano Pacifico. In precedenza i Paesi della regione avevano segnalato di essere stati avvertiti di un ... msn.com

Box Office Cina: 'Toy Story 5' conquista il primo posto mentre 'Dear You' raggiunge i 272 milioni di dollari reddit