La Cina lancia un missile nel Pacifico | la protesta di Giappone e Australia Il Cremlino | Diritto sovrano di Pechino

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha condotto un test di un missile non nucleare nell’Oceano Pacifico, dopo aver avvertito i paesi della regione di un imminente lancio di un missile balistico intercontinentale. Giappone e Australia hanno protestato, considerando l’evento una provocazione. Il Cremlino ha dichiarato che si tratta di un atto che rientra nel diritto sovrano di Pechino. Nessuna informazione è stata fornita sulle caratteristiche tecniche del missile o sui motivi specifici del test.

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La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile non nucleare nell'Oceano Pacifico. In precedenza i Paesi della regione avevano segnalato di essere stati avvertiti di un imminente test di un missile balistico intercontinentale. «Un sottomarino a propulsione nucleare, dotato di missili balistici, ha lanciato con successo un missile strategico equipaggiato con una testata simulata in acque internazionali nell'Oceano Pacifico alle 12:01 del 6 luglio», ha dichiarato un portavoce della Marina cinese in un comunicato pubblicato sulla piattaforma social WeChat. Le reazioni di Giappone, Nuova Zelanda e Australia Il lancio ha suscitato forti reazioni tra i Paesi della regione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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