Gli Stati Uniti stanno riaprendo alcune piste di atterraggio nel Pacifico occidentale, tra cui l’arcipelago di Palau, situato a est delle Filippine e a sud delle Isole Marianne. Questa mossa avviene in un contesto di crescente attenzione strategica nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare e di migliorare le capacità di risposta in aree chiave del Pacifico. La riapertura riguarda infrastrutture già esistenti, senza annunci di nuove installazioni.

Palau è un arcipelago del Pacifico occidentale situato a Est delle Filippine e a Sud delle Isole Marianne. Qui, nell’atollo di Peleliu, tra i più meridionali dell’arcipelago, gli Stati Uniti sono al lavoro per ripristinare una vecchia pista di atterraggio utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. Proprio quel conflitto ci fornisce la base per avere la chiave di lettura di questa mossa statunitense – per nulla a sorpresa – volta a rafforzare la propria presenza in quella che è nota anche come Seconda Catena di Isole, ovvero la serie di arcipelaghi che vanno dalle Marianne sino alla Nuova GuineaIndonesia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’espansione nipponica aveva portato le truppe giapponesi a invadere buona parte dei territori del Pacifico occidentale, toccando appunto la Nuova Guinea e arrivando sino alle Salomone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ieri il Giappone, domani la Cina? Perché gli USA riaprono le piste di atterraggio nel Pacifico Occidentale

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