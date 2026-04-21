Migliaia di militari provenienti da Stati Uniti e Filippine, con il supporto di forze giapponesi, stanno partecipando a un'esercitazione di 19 giorni nel Mar Cinese Meridionale. L'operazione, chiamata Balikatan, si svolge nelle acque del Pacifico e coinvolge diverse componenti militari di questi paesi, con l’obiettivo di rafforzare le capacità operative congiunte. La manovra rappresenta un'ulteriore presenza militare nella regione, volta a dimostrare la capacità di intervento in un'area di forte tensione geopolitica.

Migliaia di militari americani e filippini, con il supporto di un contingente giapponese, si stanno spostando verso le acque del Mar Cinese Meridionale per un’esercitazione di 19 giorni denominata Balikatan. L’operazione, che vede le forze impegnate in un’area situata dinanzi allo Stretto di Taiwan e in una provincia contesa, tocca nervi scoperti per Pechino, specialmente per quanto riguarda la sicurezza dello Stretto di Malacca, snodo vitale dove transita una mole di petrolio quattro volte superiore a quella del Canale di Suez. L’impatto geopolitico dello spostamento delle truppe verso i nodi marittimi. La manovra militare non rappresenta solo un addestramento tattico, ma una riorganizzazione strategica della presenza statunitense nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA e Giappone in Asia: manovra militare sfida la Cina nel Pacifico

Ora il GIAPPONE fa tremare RUSSIA e CINA (vi spiego perché)

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