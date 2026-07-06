La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per le affermazioni di una magistrata di Benevento, che aveva giustificato comportamenti violenti maschili affermando che è normale per un uomo superare la resistenza di una donna. La magistrata aveva motivato la richiesta di archiviazione di un procedimento per violenza domestica e stupro, sostenendo che negli uomini è comune dover vincere una resistenza femminile. La sentenza si basa su queste dichiarazioni.

"È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna". Così una pm di Benevento aveva argomentato a favore dell'archiviazione del procedimento a carico di un uomo, denunciato dalla compagna per violenza domestica e stupro. Motivazioni "sessiste e stereotipate" che ora, a cinque anni di distanza, costano all'Italia 60mila euro oltre che una condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo. Per quella stessa pubblico ministero, tra l'altro, che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice "scherzo di cattivo gusto"., È il caso della 44enne Audrey Ubeda, nata in Francia da papà spagnolo e mamma campana, ad aver indignato i giudici europei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - La Cedu condanna l'Italia per le frasi di una pm: "Normale che l'uomo superi resistenza della donna"

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