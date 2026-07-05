Strasburgo condanna l’Italia Per la pm normale che l’uomo debba superare la resistenza della donna

Notizia in breve

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per non aver fornito una tutela adeguata a una donna vittima di presunte violenze domestiche e ai suoi due figli. La decisione si basa sulla valutazione che le autorità italiane non abbiano protetto efficacemente le persone coinvolte, nonostante le segnalazioni e le denunce presentate. La sentenza evidenzia la necessità di migliorare le misure di protezione e intervento nelle situazioni di violenza familiare.