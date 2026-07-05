Strasburgo condanna l’Italia Per la pm normale che l’uomo debba superare la resistenza della donna
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per non aver fornito una tutela adeguata a una donna vittima di presunte violenze domestiche e ai suoi due figli. La decisione si basa sulla valutazione che le autorità italiane non abbiano protetto efficacemente le persone coinvolte, nonostante le segnalazioni e le denunce presentate. La sentenza evidenzia la necessità di migliorare le misure di protezione e intervento nelle situazioni di violenza familiare.
L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver garantito una tutela adeguata a una donna vittima di presunte violenze domestiche e ai suoi due figli. La sentenza, depositata il 2 luglio, non si limita a censurare alcune motivazioni ritenute sessiste contenute nella richiesta di archiviazione della Procura di Benevento, ma punta il dito contro l'intera gestione del caso: dall'efficacia delle indagini ai ritardi della giustizia minorile, fino alla permanenza della famiglia in una casa rifugio per oltre tre anni. La vicenda riguarda Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, che nell'aprile 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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