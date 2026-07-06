l cibo del paradiso e i fioroni del peccato

Durante una serata di giugno a Bisceglie, dopo un evento letterario, si è verificata una rissa tra finalisti del premio Strega. La lite è scoppiata in seguito a discussioni su Michela Murgia. Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine allo scontro. La scena si è svolta tra i partecipanti, senza coinvolgimento del pubblico. La situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.

Quando leggerete queste righe, l’oggetto di questo mio scritto sarà già scomparso, sarà il dolcissimo ricordo di una fugace beatitudine. Tutto è successo in una magnifica sera di giugno, dopo un evento letterario a Bisceglie, coi finalisti del premio Strega che si azzuffavano su Michela Murgia. Eravamo seduti nel cortile della libreria Le Vecchie segherie, quando il suo proprietario, Mauro Mastrototaro – i nomi dei benemeriti vanno sempre additati al pubblico elogio – con volto raggiante porse dalle sue mani il biglietto d’ingresso al Paradiso. In un piccolo cesto c’era un frutto raro e leggendario, introvabile, che sospiravo non so da quanto e non vedevo, non gustavo, da tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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