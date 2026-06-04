Calcio | sconfitta 1-0 la squadra di mister Paradiso Sporting che peccato Il titolo regionale Under 16 va allo Zola Predosa
Lo Sporting Scandiano è stato sconfitto 1-0 in una partita in cui un palo colpito all'inizio della ripresa da Samuel Grimaudo ha impedito di pareggiare o di vincere. La squadra di mister Paradiso non è riuscita a conquistare il titolo regionale Under 16, che è stato assegnato allo Zola Predosa.
Un palo centrato ad inizio ripresa dal difensore Samuel Grimaudo nega il possibile titolo allo Sporting Scandiano. Che, sul neutro di Sasso Marconi, cede di misura (0-1) nella finalissima regionale Under 16 allo Zola Predosa capace di trovare il guizzo vincente all’alba dei tempi supplementari grazie al numero dieci Daniele Greco. La truppa di mister Amerigo Paradiso si era resa pericolosa già nella prima frazione quando al 35’ Montagnani aveva spaventato il guardiano Bianchi. Ancora rossoblù in avanti pochi minuti dopo col tentativo di Caprari deviato in corner. Nella ripresa la chance clamorosa col palo di Grimaudo, quindi il puntero Frimpong si presenta due volte in area, ma dapprima la sua conclusione è neutralizzata dal guardiano Bianchi, poi l’altro tentativo è di poco fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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