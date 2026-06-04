Calcio | sconfitta 1-0 la squadra di mister Paradiso Sporting che peccato Il titolo regionale Under 16 va allo Zola Predosa

Notizia in breve

Lo Sporting Scandiano è stato sconfitto 1-0 in una partita in cui un palo colpito all'inizio della ripresa da Samuel Grimaudo ha impedito di pareggiare o di vincere. La squadra di mister Paradiso non è riuscita a conquistare il titolo regionale Under 16, che è stato assegnato allo Zola Predosa.