Mangialonga del Golfo Paradiso | escursione in sei tappe e buon cibo sulle alture di Recco

Sabato 25 aprile 2026 si terrà la Mangialonga del Golfo Paradiso, un evento che prevede un percorso in sei tappe attraverso le zone collinari sopra Recco. L'iniziativa combina escursioni a piedi con soste presso diversi punti di ristoro, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaggiare specialità locali. La manifestazione coinvolge appassionati di camminate e di gastronomia, richiamando un pubblico vario e interessato a vivere un'esperienza tra natura e buon cibo.

L'appuntamento con la Mangialonga del Golfo Paradiso, attesissimo dagli amanti delle passeggiate e del buon cibo, torna sabato 25 aprile 2026.La Mangialonga è organizzata da diverse realtà cittadine, ovvero Comitato Festeggiamenti Megliese, Acli Polanesi, Croce Verde Recco, Pro Loco Recco, Gruppo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Frana sulle alture del ponente: scongiurato l'isolamento di 30 famiglieGli effetti del maltempo di questi giorni continuano a farsi sentire sul fragile territorio della Liguria: un'importante frana è caduta ieri, sabato... Escursionista infortunato sulle alture: vigili del fuoco e soccorso alpino in azioneEmergenza sulle alture di Arenzano, dove verso le 13,20 di oggi - mercoledì 8 aprile - i soccorsi sono intervenuti per aiutare un escursionista di 57...