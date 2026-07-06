Kylie Jenner docet | 6 tendenze dell’estate da rubare subito alla modella

Le sorelle Kardashian continuano a dettare le tendenze estive con sei stili chiave. Tra i capi più visti ci sono top corti, pantaloni a vita bassa, accessori vistosi, colori vivaci, sandali con tacco quadrato e look monocromatici. Le modelle sono spesso fotografate con questi outfit, che vengono condivisi sui social. La loro influenza si riflette nelle scelte di molti appassionati di moda, pronti a replicare i look in estate.

Quando si parla di stile e tendenze nessun è aggiornato come le sorelle Kardashian. Sempre sulla cresta dell’onda e pronte a lanciare mode, le sorelle più famose al mondo sanno il fatto loro sul tema fashion. Soprattutto Kylie Jenner che, con l’arrivo dell’estate, ci ha suggerito tantissimi look e soprattutto trend da copiare e reinterpretare in base ai gusti. Dal pareo-gonna che diventa il capo chiave da indossare in vacanza, sino al grande ritorno della bandana: scopriamo le tendenze da rubare subito alla modella. Gioielli vistosi. L’estate 2026 è la stagione perfetta per sfoggiare gioielli vistosi. Non importa quale sia lo stile che preferisci, da quello marino a quello più chic: l’importante è sfoggiare maxi bracciali, collane con pendenti che si fanno notare e orecchini a lampadario scintillanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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