Stormi a 8 anni debutta come modella per la mamma Kylie Jenner
A otto anni, la figlia di un noto personaggio pubblico ha esordito come modella, partecipando a uno shooting fotografico organizzato dalla madre. La bambina ha posato indossando capi di abbigliamento come T-shirt, denim e maglioni, creando entusiasmo sui social media. Le foto sono state condivise sui profili ufficiali della famiglia, attirando numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.
Sul profilo ufficiale di Khy - il marchio di abbigliamento fondato da Kylie Jenner - sono stati pubblicati ben tre diversi post con la piccola di 8 anni che sfoggia alcuni dei capi della nuova collezione. Già perfettamente a suo agio, si vede Stormi sorridere all'obiettivo della fotocamera con indosso una T-shirt bianca e pantaloncini corti in pendant, per poi essere immortalata mentre lanciare un urlo, questa volta con l'aggiunta di una giacca di jeans. In un altro scatto la posa è più seriosa, mentre la piccola esibisce un maglione nero abbinato a jeans dal lavaggio chiaro, per poi tornare a giocare con le espressioni e le...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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