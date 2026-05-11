Stormi a 8 anni debutta come modella per la mamma Kylie Jenner

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A otto anni, la figlia di un noto personaggio pubblico ha esordito come modella, partecipando a uno shooting fotografico organizzato dalla madre. La bambina ha posato indossando capi di abbigliamento come T-shirt, denim e maglioni, creando entusiasmo sui social media. Le foto sono state condivise sui profili ufficiali della famiglia, attirando numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul profilo ufficiale di Khy - il marchio di abbigliamento fondato da Kylie Jenner - sono stati pubblicati ben tre diversi post con la piccola di 8 anni che sfoggia alcuni dei capi della nuova collezione. Già perfettamente a suo agio, si vede Stormi sorridere all'obiettivo della fotocamera con indosso una T-shirt bianca e pantaloncini corti in pendant, per poi essere immortalata mentre lanciare un urlo, questa volta con l'aggiunta di una giacca di jeans. In un altro scatto la posa è più seriosa, mentre la piccola esibisce un maglione nero abbinato a jeans dal lavaggio chiaro, per poi tornare a giocare con le espressioni e le...🔗 Leggi su Vanityfair.it

stormi a 8 anni debutta come modella per la mamma kylie jenner
© Vanityfair.it - Stormi, a 8 anni debutta come modella (per la mamma Kylie Jenner)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Cosa sta succedendo tra Jacob Elordi e Kendall Jenner? Se è scoppiato l'amore è tutto merito di Kylie Jenner: ecco perché

Harper Beckham, 14 anni, promette di diventare la nuova Kylie Jenner con il lancio della sua linea cosmeticaE secondo il Daily Mail Harper Beckham potrebbe diventare la risposta britannica a Kylie Jenner.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web