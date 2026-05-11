Stormi a 8 anni debutta come modella per la mamma Kylie Jenner

A otto anni, la figlia di un noto personaggio pubblico ha esordito come modella, partecipando a uno shooting fotografico organizzato dalla madre. La bambina ha posato indossando capi di abbigliamento come T-shirt, denim e maglioni, creando entusiasmo sui social media. Le foto sono state condivise sui profili ufficiali della famiglia, attirando numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui