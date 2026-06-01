Nel 2012, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Hailey Bieber hanno partecipato a una sfilata per il brand Sherri Hill, indossando abiti di pizzo e tonalità azzurre, con look molto in voga all’epoca. Le tre modelle sono state fotografate insieme mentre camminavano sulla passerella. L’evento ha attirato l’attenzione sui social media e ha coinvolto diversi uffici stampa, portando l’attenzione sulla presenza di tutte e tre contemporaneamente.

Per la sfilata Primavera-estate 2013 di Sherri Hill, presentata a New York durante la Mercedes-Benz Fashion Week (erano altri tempi), insomma, c'erano già tutte. Kendall e Kylie erano già le Kardashian-Jenner di Al passo con i Kardashian, ma non ancora Kendall-la-modella e Kylie-quella-dei-lip-kit. Hailey era ancora Baldwin, non ancora Bieber, e il look da clean girl era un problema che il futuro avrebbe risolto più avanti. In pratica: già tutti i nomi giusti, solo che nessuno aveva ancora capito quanto sarebbero diventati giusti (e, sì, quello in front row è proprio Donald Trump). I look sono, ovviamente, figli del loro tempo. Fiocchi,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando Kendall Jenner, Hailey Bieber e Kylie Jenner sfilarono insieme. Tra pizzo, azzurro Tiffany e look molto 2012.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bella Hadid, Kendall Jenner, and Hailey Bieber Turn a Wedding Into a Fashion Moment

Notizie e thread social correlati

Cosa sta succedendo tra Jacob Elordi e Kendall Jenner? Se è scoppiato l'amore è tutto merito di Kylie Jenner: ecco perchéDi recente, sono emerse notizie riguardanti una possibile relazione tra l’attore e il modello.

Hailey Bieber e Kendall Jenner, lo spettacolo continua: i look scenografici dopo il Met Gala 2026Dopo il Met Gala 2026, Hailey Bieber e Kendall Jenner sono tornate a farsi notare con look particolarmente elaborati e scenografici.

Temi più discussi: Kendall Jenner sta trasformando il flirt con Jacob Elordi nella nuova aesthetic dell’estate 2026; Costumi da bagno donna, Hailey Bieber rilancia il trend rétro; Hailey Bieber: perché da odiata sui social è diventata il volto preferito dei brand? Analisi di un'ascesa.

Si dice che Justin Bieber abbia contribuito a far nascere una storia tra Kendall Jenner e Jacob Elordi reddit

Quando Hailey Bieber, Kendall e Kylie Jenner sfilarono insieme. Tra pizzo, azzurro Tiffany e look molto 2013.Vi ricordate quella volta che Kendall Jenner, Kylie Jenner e Hailey Bieber sfilarono tutte insieme per Sherri Hill nel 2012? Un avvenimento che oggi farebbe tremare Instagram, TikTok e almeno tre uffi ... vanityfair.it

Kendall e Hailey, complicità e stile: le più fotografate a Vogue WorldLa scena è il leggendario Chateau Marmont di Los Angeles, il pretesto è l’attesissimo annuncio di Vogue World: Hollywood. Ma a rubare l’attenzione – e gli obiettivi dei fotografi – sono state senza ... dilei.it