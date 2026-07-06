kedrion investe 150 milioni e triplica la produzione di plasma lavorato

Notizia in breve

Kedrion ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro per triplicare la capacità di produzione di plasma lavorato. L'azienda ha già ampliato gli impianti e aumentato le linee di lavorazione, portando la produzione annua a livelli significativamente superiori rispetto al passato. La nuova struttura, dotata di tecnologie avanzate, sarà operativa entro il prossimo anno. Questa mossa mira a soddisfare la domanda crescente di prodotti emoderivati a livello globale.