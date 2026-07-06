Kedrion investe 150 milioni e triplica la produzione di plasma lavorato
Kedrion ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro per triplicare la capacità di produzione di plasma lavorato. L'azienda ha già ampliato gli impianti e aumentato le linee di lavorazione, portando la produzione annua a livelli significativamente superiori rispetto al passato. La nuova struttura, dotata di tecnologie avanzate, sarà operativa entro il prossimo anno. Questa mossa mira a soddisfare la domanda crescente di prodotti emoderivati a livello globale.
LA FARMACOLOGIA ITALIANA dei prodotti emoderivati “gioca il suo tris“ per vincere la sfida sul mercato mondiale. Kedrion, azienda biofarmaceutica attiva nella produzione di terapie plasmaderivate per la cura di malattie rare e ultra-rare, ha annunciato di voler triplicare la produzione con un investimento di circa 150 milioni di euro sul polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, complesso a pochi chilometri dalla sede principale di Castelvecchio Pascoli. L’obiettivo è passare da 1,1 milioni a 3,3 milioni di litri di plasma lavorato all’anno per far fronte alla crescente domanda di immunoglobuline nel mondo. Il programma di espansione, denominato “Bolognana X3 Expansion Program”, prevede la realizzazione di un nuovo edificio dedicato al frazionamento del plasma (120 milioni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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