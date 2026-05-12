Kedrion | 150 milioni per triplicare la produzione di farmaci rari

Un'azienda farmaceutica ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro per triplicare la produzione di farmaci rari presso il suo stabilimento a Bolognana. L’obiettivo è ampliare le capacità produttive e migliorare la disponibilità di trattamenti per malattie ultra rare. Restano da capire come questo intervento influenzerà le attività di ricerca e quali nuove terapie potranno derivarne nel prossimo futuro.

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? Domande chiave Come cambierà la ricerca scientifica nel polo di Bolognana?. Quali nuove terapie per malattie ultra rare nasceranno da questo investimento?. Perché il Ministero ha deciso di finanziare questo piano industriale?. Come influirà questa espansione sulla disponibilità globale di farmaci essenziali?.? In Breve Investimento di 14 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.. Produzione annua di plasma lavorato prevista a quota 3,3 milioni di litri.. Sito di Bolognana a Lucca ospiterà nuove strutture per la ricerca scientifica.. Obiettivo espansione verso il modello biofarmaceutico per trattare patologie ultra rare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kedrion: 150 milioni per triplicare la produzione di farmaci rari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kedrion: 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare(Adnkronos) – Contribuire allo sviluppo del Paese e offrire nuove possibilità di cura partendo dal territorio. Auto cinesi, costruttori pronti a triplicare la produzione all’estero entro il 2030Secondo una ricerca di AlixPartners, riportata dalla testata specializzata Autonews. Argomenti più discussi: Kedrion: 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare; Kedrion investe 150 milioni in Toscana: nasce la Plasma Valley italiana per le malattie rare; Kedrion investe 150 milioni a Lucca. Obiettivo: triplicare la capacità produttiva; Kedrion: 150 milioni di investimento per triplicare la capacita' produttiva -2-. Kedrion, a impianto di Bolognana 150 milioni per triplicare produzioni di plasmaderivati. x.com Kedrion: 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare(Adnkronos) – Contribuire allo sviluppo del Paese e offrire nuove possibilità di cura partendo dal territorio. In quest'ottica Kedrion, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale nella produzio ... tuobenessere.it