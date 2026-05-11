Kedrion | 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare
Una società farmaceutica ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinato a triplicare la produzione di plasmaderivati destinati a malattie rare. L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva e rafforzare la disponibilità di trattamenti specifici. L’azienda ha sottolineato che l’investimento mira anche a sostenere lo sviluppo del sistema sanitario locale e a offrire nuove opportunità di cura per pazienti affetti da patologie rare.
(Adnkronos) – Contribuire allo sviluppo del Paese e offrire nuove possibilità di cura partendo dal territorio. In quest'ottica Kedrion, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale nella produzione di terapie plasmaderivate per la cura di malattie rare e ultra-rare, ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di euro per il potenziamento del polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, a pochi chilometri dalla sede principale di Castelvecchio Pascoli. L'annuncio è stato fatto oggi, in occasione della cerimonia di taglio del nastro alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Valentino Valentini, delle istituzioni locali, regionali e dei parlamentari del territorio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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