Kedrion | 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare

Una società farmaceutica ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinato a triplicare la produzione di plasmaderivati destinati a malattie rare. L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva e rafforzare la disponibilità di trattamenti specifici. L’azienda ha sottolineato che l’investimento mira anche a sostenere lo sviluppo del sistema sanitario locale e a offrire nuove opportunità di cura per pazienti affetti da patologie rare.

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