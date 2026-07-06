Dopo la partita dell’Argentina al Mondiale, Carlos Tevez ha commentato le differenze tra gli allenatori italiani. Ha detto di preferire l’approccio di Conte, definendolo più sanguigno rispetto a Spalletti. Tevez ha anche parlato della Juventus, citando Allegri e sottolineando l’importanza di rinnovare la nazionale italiana con figure come Conte e Maldini, senza approfondire altri dettagli.

Carlos Tevez, ex fuoriclasse bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’ultima gara della sua Argentina al Mondiale. L’ Apache sottolinea la necessità di rinnovare la Nazionale italiana puntando sull’esperienza e il carisma di Conte e Maldini, fornendo inoltre una parentesi sulla Juventus di Spalletti e l’operato di Allegri. Tevez sull’Italia: “Obiettivo la coppia Conte-Maldini”. Come riportato da Sport Mediaset, l’ex numero 10 della Vecchia Signora ha parlato dell’ Italia, ancora priva di un nuovo CT: “Come allenatore io prenderei Antonio Conte. Per me è l’unico che ha le capacità per far rinascere la squadra, sono convinto che farebbe un ottimo lavoro fin da subito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, Tevez non ha dubbi: “Preferisco Conte a Spalletti, molto più sanguigno”

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