Tevez | Ct Italia? Antonio Conte tutta la vita! Spalletti? Non mi piace non ha sangue

L'ex calciatore argentino ha dichiarato che preferirebbe Antonio Conte come commissario tecnico della nazionale italiana, affermando che solo lui può risollevare la squadra. Ha anche espresso un giudizio negativo su un altro allenatore, sostenendo che non ha carattere e non ha la forza necessaria. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Tevez: «Ct Italia? Antonio Conte tutta la vita! Spalletti? Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Non mi piace, non ha sangue». Carlitos Tevez, ex attaccante argentino della Juventus e oggi allenatore libero dopo l’esperienza al Talleres, ha assistito da spettatore alla sfida dei sedicesimi tra l’ Albiceleste di Scaloni e Capo Verde, giocata a Miami. Al termine della partita, mentre lasciava lo stadio, Tevez si è fermato a parlare con i media presenti, commentando la prestazione dell’Argentina e il clima del Mondiale ma non solo Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAROLE – «La partita? Non bene, stasera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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