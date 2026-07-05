Tevez | Spalletti non mi piace non è sanguigno come Conte che è il top Disastro Juve

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlos Tevez ha commentato pubblicamente le prestazioni dell’Argentina al Mondiale, esprimendo la sua opinione su alcuni allenatori. Ha detto che non apprezza lo stile di Spalletti, ritenendolo meno deciso rispetto a Conte, che considera il massimo. Inoltre, ha definito “disastro” la situazione della Juventus. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza ulteriori precisazioni o commenti.

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. Le parole dell’ex attaccante bianconero. Carlos Tevez, indimenticato ex fuoriclasse della  Selección  argentina e della  Juventus, è intervenuto pubblicamente per commentare le ultime prestazioni dell’Albiceleste al Mondiale. L’ “Apache”, tuttavia, non si è limitato a tracciare un bilancio sulla sua nazionale d’origine, ma ha colto l’occasione per esprimere giudizi molto netti e senza filtri sulla situazione del calcio italiano, parlando sia del futuro della  Nazionale azzurra  sia del nuovo corso della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Parlando della necessità di un totale rilancio per l’Italia calcistica,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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