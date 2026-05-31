Camavinga-Juve primissimi contatti | spuntano le cifre
La Juventus ha iniziato i primi contatti per il trasferimento di Camavinga dal Real Madrid. Secondo fonti vicine alle trattative, le parti hanno discusso di cifre e condizioni economiche. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi. La società bianconera mostra interesse per il centrocampista francese, considerato un obiettivo di mercato. Le cifre ipotizzate si aggirano intorno a una cifra non ufficiale, mentre il giocatore è attualmente sotto contratto con il club madrileno.
Bianconeri molto interessati al centrocampista del Real Madrid e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli. Nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus ha tutta l’intenzione di allestire una super squadra che sia in grado di competere nuovamente per lo scudetto. Servono grandi nomi per riportare in alto il club bianconero che, intanto, ha già mosso i primi passi per un obiettivo importante. Il Real non chiude assolutamente le porte alla cessione di Camavinga ma chiede addirittura 50 milioni di euro per liberarlo nel corso di questa estate: cosa decideranno di fare a Torino? Un quiz... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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