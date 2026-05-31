Camavinga-Juve primissimi contatti | spuntano le cifre

Notizia in breve

La Juventus ha iniziato i primi contatti per il trasferimento di Camavinga dal Real Madrid. Secondo fonti vicine alle trattative, le parti hanno discusso di cifre e condizioni economiche. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi. La società bianconera mostra interesse per il centrocampista francese, considerato un obiettivo di mercato. Le cifre ipotizzate si aggirano intorno a una cifra non ufficiale, mentre il giocatore è attualmente sotto contratto con il club madrileno.