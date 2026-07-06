Nel corso del secondo appuntamento con "Gazzetta Talks - Storie di Sport" a Selva di Val Gardena, Jury Chechi ha raccontato come è nato il suo amore per la ginnastica e come gli infortuni lo hanno costretto a rimettersi in gioco senza impedirgli di realizzare il sogno olimpico che aveva fin da bambino. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Jury Chechi a Gazzetta Talks: "Agli anelli non avevo lo stesso talento che avevo nel corpo libero, ma mi sono rimesso in gioco"

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