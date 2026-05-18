Jury Chechi e Vanessa Ferrari nella Hall of Fame della ginnastica mondiale

Durante una cerimonia svoltasi a Oklahoma City, due ginnaste italiane sono state inserite nella International Gymnastics Hall of Fame. Le atlete, note per le loro carriere di successo, sono state riconosciute con questo prestigioso onore. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo della ginnastica, con il riconoscimento che si è concentrato sui contributi delle due atlete alla disciplina. Entrambe sono considerate tra le figure più importanti nel panorama della ginnastica italiana.

Le due leggende azzurre sono entrate nella prestigiosa International Gymnastics Hall of Fame durante la cerimonia andata in scena a Oklahoma City. La ginnastica italiana celebra un nuovo traguardo storico. Jury Chechi e Vanessa Ferrari sono entrati ufficialmente nella International Gymnastics Hall of Fame durante la cerimonia svoltasi a Oklahoma City il 16 maggio 2026. Un riconoscimento prestigioso per due delle più grandi icone dello sport italiano, già protagonisti assoluti della storia della ginnastica mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

W Garibaldi, stasera il debutto. Jury Chechi e Graziani sul palco con Asmaa Gacem e CaniniSaranno Jury Chechi e Ciccio Graziani gli altri due ospiti della prima puntata di W Garibaldi, il nuovo talk show condotto da Walter Santillo, che...

Ottant'anni di pallavolo: Giulio La Manna nella hall of fame della Federvolley nella categoria arbitriFigura storica della pallavolo italiana, Giulio La Manna è stato inserito nella Hall of Fame 2025 della Federvolley nella categoria Arbitri.

Vanessa Ferrari e Jury Chechi entrano nella hall of fame della ginnastica mondiale negli Stati UnitiDue Gym Legend FGI sono entrate nell’Olimpo di tutti i tempi della ginnastica artistica. Jury Chechi e Vanessa Ferrari sono stati inseriti, infatti, nella prestigiosa International Gymnastics Hall of ... brescia.corriere.it

Ginnastica,Vanessa Ferrari entra nella hall of fame mondialeÈ la prima donna italiana di sempre a riuscirci. Con lei anche Jury Chechi: la cerimonia ufficiale si è tenuta a Oklahoma, negli States ... giornaledibrescia.it