Marc Márquez ha ammesso di aver nascosto un problema fisico prima di un intervento chirurgico. La sua situazione ha portato a un intervento che lui stesso ha definito necessario, anche se non aveva comunicato pubblicamente il problema. La notizia arriva in un momento delicato della stagione, con il pilota che affronta difficoltà legate alla condizione fisica. La sua salute potrebbe influenzare il prosieguo del campionato.

Il Mondiale di Marc Márquez rischia di aver imboccato una piega improvvisamente complicata. La Sprint Race di Le Mans, quinto appuntamento del campionato di MotoGP, si è trasformata in un incubo per il campione del mondo in carica, protagonista di una violentissima caduta che potrebbe pesare in maniera determinante sulla corsa iridata. Lo spagnolo della Ducati è finito a terra dopo un highside all’ultima curva nel penultimo giro della gara del sabato in Francia, un incidente spettacolare e durissimo che ha immediatamente fatto temere conseguenze pesanti. Márquez, partito dalla prima fila, stava vivendo una Sprint complicata sin dalle prime battute, in difficoltà nel ritmo e nel corpo a corpo nel gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez rivela: “Non avevo detto nulla, ma avevo già un problema fisico e dovevo operarmi”

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