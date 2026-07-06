Durante il fine settimana, due giovani ciclisti pratesi si sono distinti in gara. Matilde Mannelli, che corre con il G.S. Capannori, ha partecipato a una competizione in provincia di Bolzano, arrivando vicina a conquistare la maglia tricolore. Parallelamente, Junior Spanio ha ottenuto un buon risultato in una gara di categoria, dimostrando un progresso nelle proprie prestazioni. Entrambi sono stati protagonisti nelle rispettive competizioni, evidenziando la crescita nel settore giovanile.

Un fine settimana da protagonisti per due giovani atleti pratesi del ciclismo. Matilde Mannelli che gareggia in questa stagione per il G.S. Capannori ha sfiorato la conquista della maglia tricolore sulle strade della provincia di Bolzano. Matilde, campionessa regionale 2026, è stata capace di una finale di corsa splendido unica a rispondere in salita all’attacco della grande favorita del tricolore la romagnola Beatrice Di Pardo. In volata il successo della Di Pardo è stato netto, ma per Matilde che ha gareggiato da giovanissima nel Team Vaiano Bike, è arrivata una prestigiosa medaglia d’argento nella gara esordienti primo anno (classe 2013) e sul podio la pratese era felicissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Junior Spanio e l’esordiente Mannelli volano

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