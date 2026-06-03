Tennis doppia impresa umbra | Junior Perugia e Tennis Chiugiana volano alle Final Four scudetto over 50
Junior Perugia e Tennis Chiugiana hanno raggiunto le Final Four del campionato scudetto over 50. Entrambe le squadre hanno superato le fasi preliminari, qualificandosi per le semifinali. La competizione coinvolge club provenienti da diverse regioni italiane, con incontri disputati sul territorio nazionale. La qualificazione delle due formazioni umbre rappresenta un risultato positivo per il tennis veterano della regione. Le partite decisive si svolgeranno nelle prossime settimane.
Doppia impresa umbra: Junior Perugia e Tennis Chiugiana volano alle Final Four Scudetto Over 50.L'Umbria si conferma protagonista anche nei campionati veterani. Saranno infatti ben due le squadre umbre presenti alle Final Four nazionali Over 50 maschili, in programma a Cervia, dopo aver superato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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