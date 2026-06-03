Tennis doppia impresa umbra | Junior Perugia e Tennis Chiugiana volano alle Final Four scudetto over 50

Notizia in breve

Junior Perugia e Tennis Chiugiana hanno raggiunto le Final Four del campionato scudetto over 50. Entrambe le squadre hanno superato le fasi preliminari, qualificandosi per le semifinali. La competizione coinvolge club provenienti da diverse regioni italiane, con incontri disputati sul territorio nazionale. La qualificazione delle due formazioni umbre rappresenta un risultato positivo per il tennis veterano della regione. Le partite decisive si svolgeranno nelle prossime settimane.