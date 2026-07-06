Dopo sei anni, si è svolta nuovamente la cronoscalata da Barberino di Mugello al Passo della Futa, in memoria di Gastone Nencini. La gara si è conclusa di fronte all’effige del campione mugellano. L’evento, che si era tenuto per l’ultima volta nel luglio del 2020, ha visto la partecipazione di piloti e appassionati. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha rispettato il percorso tradizionale.

Dopo sei anni dall’edizione che si svolse nel luglio del 2020, è tornata la cronoscalata da Barberino di Mugello al Passo della Futa nel ricordo di Gastone Nencini con arrivo di fronte all’effige del grande campione mugellano. La cronometro con 22 juniores valevole per il titolo toscano della montagna ha fatto registrare il successo del brillante scalatore pratese Marco Spanio che ha vinto nettamente la gara e conquistato la maglia che il presidente del Comitato Regionale Toscana, Luca Menichetti, ha fatto indossare. Lungo i 14 chilometri e 300 metri della prova con 633 metri di dislivello, Spanio è stato in testa sino dai primi chilometri per aumentare il vantaggio nel tratto più impegnativo ovvero i due chilometri finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spanio re della crono nel ricordo di Nencini

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