Jovanotti un progetto cinematografico racconterà la vita dell’artista

Un progetto cinematografico racconterà la vita di Lorenzo Jovanotti, offrendo una panoramica sulla carriera e la figura dell’artista.

La storia di Lorenzo Jovanotti arriva sul grande schermo con un progetto cinematografico che promette di offrire uno sguardo nuovo su uno degli artisti più influenti della musica italiana contemporanea. Dal 26 novembre al 2 dicembre 2026 le sale italiane ospiteranno un evento speciale dedicato a Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, distribuito da Plaion Pictures, un’opera che ripercorre oltre quattro decenni di creatività, sperimentazione e continua evoluzione. Più che una semplice biografia, il documentario si presenta come un viaggio attraverso le tappe fondamentali della vita di Lorenzo Cherubini: dagli esordi nelle radio locali ai primi successi discografici, fino ai concerti negli stadi e agli spettacoli che hanno trasformato il suo rapporto con il pubblico in un’esperienza collettiva unica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)

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