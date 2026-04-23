Al Murate Art District l’installazione Keep it alive progetto dell’artista Francesco Pellegrino

Pensieri e messaggi dei visitatori, riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo. MAD Murate Art District presenta l’installazione Keep it alive, progetto dell’artista Francesco Pellegrino. L’opera, curata da Matteo Mannocci e Francesco Toninelli, ed esposta al pubblico dal 23 aprile al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Black History Month Florence 2026: al MAD Murate Art District tre mostre dedicate alle culture afrodiscendentiIn occasione dell’undicesima edizione del Black History Month Florence, festival che promuove le culture afro-discendenti nel contesto italiano, MAD...

«Trame di Comunità», un’installazione dell’artista Lucy OrtaArezzo, 27 febbraio 2026 – A CasermArcheologica arriva Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Keep it alive; A Firenze un'installazione riproduce pensieri e messaggi dei visitatori; Installazione sonora al MAD di Firenze: Keep it alive di Francesco Pellegrino; Keep it alive: installazione sonora partecipativa di Francesco.

Alle Murate di Firenze un’installazione riproduce pensieri e messaggi dei visitatoriPensieri e messaggi dei visitatori vengono riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo al Mad Murate Art District ... intoscana.it

Murate Art District, ecco il bando per artisti e giovani talentiFino al 20 settembre è aperta la selezione che nell'arco di una stagione mette a disposizione gli spazi dell'ex-carcere delle Murate per produrre opere e installazioni Firenze, 23 agosto 2024 - E' un ... lanazione.it

Pensieri e messaggi dei visitatori, riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo. MAD Murate Art District presenta l’installazione Keep it alive, progetto dell’artista Francesco Pellegrino. L’opera, curata da Matteo Mannocci e Francesco Toninelli, ed espos - facebook.com facebook