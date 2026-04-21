Domani sarà pubblicata la prima biografia dedicata alla cantante spagnola, intitolata “Cercando Rosalia” e pubblicata da Kultrum. Il libro ripercorre la vita dell’artista, partendo dalla sua infanzia fino al raggiungimento del successo internazionale. La pubblicazione si inserisce nella lunga serie di pubblicazioni che approfondiscono le carriere di figure di spicco del panorama musicale.

Com’era previsto, è pronta la prima biografia della cantante spagnola Rosalia. Si intitolerà “Cercando Rosalia” e uscirà domani per i tipi di Kultrum. A differenza degli altri due libri sull’artista, “La Rosalia: Ensayos sobre el buen querer” (La Rosalia: Saggi sul buon volere) edito da Errata Naturae nel 2021 e “Rosalía de la A a la Z” (Rosalia dalla A alla Z) uscito con Cúpula, sempre nel 2021, questo è un libro molto più accessibile, che ripercorre ricordi e riflessioni sulla cantante. Un “road-trip”, basato su fatti reali, che creano un ritratto fedele della star. “Un testo per tutti, un libro per qualsiasi cliente del Carrefour”, spiegano gli autori, i giornalisti Oriol Rodríguez e Yeray S.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Rosalia, dall’infanzia al successo globale. La vita dell’artista spagnola in un libro

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